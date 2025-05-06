Samanyolu Haber /Gündem / Diploma davasında sıcak gelişme: İptal kararına 'iptal' davası açıldı /06 Mayıs 2025 12:09

Diploma davasında sıcak gelişme: İptal kararına 'iptal' davası açıldı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı.

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Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı.

Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz" dedi.

NEDEN "6 MAYIS"?
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır" dedi.

"HUKUKSUZLUK KARŞISINDA ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
Pehlivan'ın açıklaması şöyle:

"Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.

Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır.

Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.

Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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