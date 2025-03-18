Diploma iptal edilirse CHP ne yapacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 23 Mart'ta yapılacak ön seçim ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasına ilişkin başlatılan soruşturma gündeme alındı. Parti yönetimi, İmamoğlu’nun diplomasının hukuki olarak iptal edilemeyeceğini savunarak, olası bir iptal durumunda dahi seçim sürecinin kesintiye uğramayacağını vurguladı. Bu doğrultuda, ön seçim takviminin aynı şekilde işleyeceği ve kampanya sürecinin hızlandırılacağı kararlaştırıldı. Yargıdan çıkabilecek herhangi bir iptal kararına karşı ise hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağı ifade edildi.





Dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık üç saat süren MYK toplantısında, güncel siyasi gelişmeler, İmamoğlu’nun diplomasına yönelik soruşturma, ön seçim hazırlıkları, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının AKP ile gerçekleştirdiği görüşme ve Suriye’deki son durum masaya yatırıldı.





'İPTAL DURUMU MÜMKÜN DEĞİL'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kaynaklar, yükseköğrenimde denklik uygulamasının 2000’li yıllardan itibaren yürürlüğe girdiğini belirterek, İmamoğlu’nun diplomasına dair akademik ve hukuki açıdan bir sorun bulunmadığını dile getirdi. Diplomanın iptal edilmesinin hukuken mümkün olmadığını öne süren yetkililer, böyle bir adımın büyük bir tepkiye yol açacağını ve Türkiye’de hukuk güvenliğine olan inancı sarsacağını ifade etti.





'BU İDARİ BİR KARARDIR'

Kaynaklar açıklamasında, “Diplomayı neye dayanarak iptal edecekler? Bu idari bir karardır. İdari kararlara yasal olarak itiraz süresi ise 60 gündür. Ekrem İmamoğlu’nun tartışmalara konu edilen uygulaması üzerinden 30 küsur yıl geçmiş. İstanbul Üniversitesi, ‘Biz idari olarak hata yapmışız’ diyemez. Dese dahi, kazanılmış hak olduğu için iptal edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ama Türkiye’de hukuk ne yazık ki eğilip bükülebiliyor” ifadelerini kullandı.





'BU TARTIŞMA ONLARA YARAMAZ'

İmamoğlu’nun diplomasımın iptaline yönelik gündemin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını kaydeden kurmaylar, “Türkiye’de diploması tartışılacak kişi İmamoğlu değil, başkasıdır" dedi. AKP ile CHP arasındaki makasın, diploma sürecinin ardından CHP lehine açıldığını belirten kurmaylar, “Bu tartışma onlara yaramaz. İmamoğlu’nu daha da büyütür. Son kamuoyu yoklamalarına göre, aramızda 3,5 puanlık fark var” diye konuştu.





İPTAL EDİLİRSE DAHİ GERİ ADIM YOK

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu’nun lisans diploması iptal edilse dahi kampanya sürecinden geri adım atılmayacak. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim takvimi değiştirilmeden, kampanya süreci hızlandırılacak. CHP kurmaylarına göre parti, erken seçim talebini yükseltecek. Yargıdan çıkacak olası iptal kararından geri dönülmesi için hukuki süreçler işletilecek.





İmamoğlu’nun İzmir’de başlayan halk buluşmalarına sadece CHP'lilerin katılmadığını ifade eden kurmaylar, kullanılan dilin toplumda karşılık bulduğunu belirterek, “İmamoğlu, doğrudan Erdoğan’ı hedef alıyor. Toplumdaki, ‘Erdoğan, yönetimden bağımsız bir lider’ algısı yıkılıyor. Türkiye’deki hemen her alanda kararlar, tek bir kişi tarafından alınıyor. O yüzden direkt eleştirilmesi etkili oluyor" açıklamasını yaptı.





CHP yönetimi ön seçime büyük bir katılım beklerken, 23 Mart’ta 1 milyondan fazla CHP’linin sandık başına gideceğini belirtildi. Partililer, İmamoğlu’nun kent turlarının partideki motivasyonu artırdığını aktarıyor.





İPTAL KARARI SONRASI HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından hazırlanan bilgi notunda, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi durumunda hukuki sürecin nasıl işletileceğine ilişkin, şu bilgiler aktarıldı:





“Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemeleri’nde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır. Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla ‘yargı tacizi’ olarak kategorik konumlandırılması nedeniyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18’inci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de çift şeritli başvuru yapılacaktır.





Bu sürecin İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra, ‘Anayasa’yı ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan suç duyurularında bulunulacaktır."