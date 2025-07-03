Diploma krizinde yeni perde! Vekalet olmadan alınan karar mahkemelik oldu





'DEKANLIK BOŞ KALDIĞINDAN DOLAYI...'

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine yönelik açılan davaya gönderdiği savunmasında, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin 12 Mart’ta sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiğini, YÖK’e vekaleten yürütme konusunda yazı yazdıklarını, ancak cevabın 28 Mart’ta geldiğini belirtti.Bu aralıkta dekanın olmamasından dolayı fakülte yönetim kurulunun toplanamadığı, bu sebeple konunun “üniversite yönetim kurulunda görüşülmek zorunda kalındığı” aktarıldı.CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce aldığı üniversite diploması 18 Mart 2025’te iptal edilmiş, bu karar üzerine avukatı Mehmet Pehlivan tarafından İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme İstanbul Üniversitesi'nden diploma iptaline gerekçe gösterilen “yoklukluk” ve “açık hata” durumlarının açıklanmasını istemişti. Üniversite yönetimi, mahkemenin isteği üzerine savunmasını dosyaya sundu.Üniversitenin verdiği savunmada, üniversitenin işletme fakültesine yönelik yatay geçişler için 30 Temmuz 1990’da yayınlanan ilanda Türkçe ve İngilizce program için 60 kişilik kontenjan bulunduğunun yer aldığı, ancak 12 Eylül 1990’da fakültenin yönetim kurulunun kontenjan sayısının 80 kişiye çıkarılmasına yönelik ikinci bir ilanın yapılmadığı belirtildi.Savunmada, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin 12 Mart’ta sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiği, üniversitenin 13 Mart’ta yeni bir dekan ataması yapılıncaya kadar vekaleten yürütülmesine yönelik YÖK Başkanlığı’na yazı yazıldığı aktarıldı. Savunmada, yazıya ilişkin cevabın 28 Mart’ta gelmesi sebebiyle fakülte yönetim kuruluna başkanlık yapacak olan dekanın olmamasından ötürü kurulun toplanamadığı ifade edildi.Dekanlık’ın, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne 24 Mart 2020’de yapılan kabul koşullarını yerine getirerek kayıt olmuştur" yanıtı verildiği, yapılan 15 başvuruya yönelik de aynı yönde yanıt verildiği de savunmada yer aldı.Üniversite savunmasında, “Yukarıda belirtilen cevapların aksi yönünde bir karar alınması sonucunu doğuran, ‘açık hata’ ve ‘yokluk’ gerekçelerinin belirtilmesi üzerine bu şekilde bir karar alınmak istenilmediğinden, istifaen görevinden ayrılma sebebiyle Dekanlık Makamı boş kalmış ve Fakülte Yönetim Kurulu toplanamadığından Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek zorunda kalınmıştır” dedi.