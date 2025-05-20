Diploma soruşturmasında kritik gelişme!

Mahkeme, İstanbul Üniversitesi'ne, İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını taşımadığının nasıl tespit edildiğini, mevzuata aykırı olan hususun hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata' hali oluşturduğunu sorarken, YÖK'e de üniversitelerin 1990 yılında yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlemesi gerektiğini, bu bağlamda üniversite tarafından yapılan eksiklik ya da hatanın neler olduğunu sordu. Mahkeme, İstanbul Başsavcılığı'ndan da İmamoğlu ile ilgili yürütülen diploma soruşturma dosyasının bir örneğini talep etti. Mahkeme, davalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne savunma ve ara karardaki sorulara yanıt vermesi için 30 günlük süre verdi. Bu sürede davalı üniversite savunma vermez ya da ara kararın gereğini yerine getirmezse idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını dosya üzerinden verebilecek.



İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İBB'ye yönelik operasyonda İmamoğlu gözaltına alınmadan bir gün önce üniversiteden aldığı diplomasını iptal etmişti. İmamoğlu bu karardan sonra gözaltına alınıp tutuklanmış ve görevinden alınmıştı.

İmamoğlu dava açtı



Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, diplomasının iptali işleminin yürütmesinin durdurulması ve işlemin iptali istemiyle avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla dava açmıştı.



Mahkeme belge ve bilgi istedi



Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre bu dava İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne düştü. Mahkeme, İmamoğlu'nun diplomasının iptali işleminin yürütmesinin durdurulması talebini karara bağlamak için davalı idarelerden bilgi ve belge talebinde bulundu. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden 23, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan 13, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da İmamoğlu'nun diploması ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasını istedi.

İdare Mahkemesi'nin, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden istedikleri şöyle:



Davacının yatay geçiş şartlarını taşımadığının nasıl tespit edildiğinin açıklanmasına, olayda eksik ya da mevzuata aykırı olan hususun hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata' hali oluşturduğunun ayrıntılı olarak izah edilmesine,

Davacının yatay geçişinin usulsüz olduğu iddiası ile ilgili olarak İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunca bir karar alınıp alınmadığının açıklanmasına, alınmış ise kararın tüm üyelerin isim ve imzasının bulunduğu okunaklı tam bir örneğinin istenilmesine,

1990 yılındaki yatay geçişlerde üniversitenin tanınmasının bir şart olduğuna dair mevzuat hükmü ya da YÖK kararı varsa bunun açıklanmasına, bu karar ya da mevzuatın bir örneğinin istenilmesine,

Üniversitelerin 1990 yılında yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlemesi gerektiğinin mevzuat hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak açıklanmasına, bu bağlamda üniversite tarafından yapılan eksiklik ya da hatanın neler olduğunun ayrıntılı olarak izah edilmesine,



İdare Mahkemesi'nin YÖK'ten istedikleri şöyle:



Davacının yatay geçiş yaptığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (yükseköğretim mevzuatı kapsamında) yabancı ülke vasfında mı yoksa farklı bir kategoride mi sınıflandırıldığının ayrıntılı olarak açıklanmasına, buna dair belgelerin istenilmesine,

1990 yılındaki yatay geçişlerde üniversitenin tanınmasının bir şart olduğuna dair mevzuat hükmü ya da YÖK kararı varsa bunun açıklanmasına, bu karar ya da mevzuatın bir örneğinin istenilmesine,

Üniversitelerin 1990 yılında yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlemesi gerektiğinin mevzuat hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak açıklanmasına, bu bağlamda üniversite tarafından yapılan eksiklik ya da hatanın neler olduğunun ayrıntılı olarak izah edilmesine,



İdare Mahkemesi'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedikleri şöyle:



Davacı hakkında davaya konu yatay geçiş şartları ve diploması ile ilgili olarak yürütülen bir soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına, söz konusu olaya ilişkin soruşturma var ise bu soruşturma dosyasının bir örneğinin UYAP sistemi üzerinden gönderilmesinin istenmesine, şayet dosyada gizlilik kararı varsa soruşturma dosyasının gizlilik kurallarına riayet edilerek, UYAP ortamında gizli olarak yalnızca Mahkeme Başkanı'nın ekranına düşecek şekilde ve sadece ilgili hakimlerce incelenmek üzere mahkememiz bilgisine sunulmasının istenmesine,



Mahkeme 30 günlük süre verdi



İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara karar gereği yerine getirildikten ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine hükmetti. Buna göre ilgili idarelerin ara karardaki bilgi ve belgeleri göndermek üzere 30 günlük süreleri bulunuyor. Davalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 30 gün içinde savunma yapmaz veya ara karar uyarınca mahkemenin sorduğu sorulara yanıt göndermezse İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını dosya üzerinden verebilecek.

