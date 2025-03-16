Samanyolu Haber /Gündem / Diploma tartışmasında son iddia: İstanbul Üniversitesi kararını verdi! /16 Mart 2025 10:57

Diploma tartışmasında son iddia: İstanbul Üniversitesi kararını verdi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik tartışmalar devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. İstanbul Üniversitesi'nin soruşturmayı tamamladığı ve İmamoğlu’nun diplomasının iptal edileceği öne sürüldü.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İFADESİ ALINDI
"Resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alındı. Ekrem İmamoğlu, "Suçlama hukuki temelden yoksun. Neyle suçlandığım belli değil. Bugünün kanunlarının 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığı bir rapor hazırlandı. Bu rapora göre hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır" dedi.

İKİNCİ YAZI GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi’ne ikinci kez yazı gönderdi ve işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI MI?
Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi’nin diploma incelemesini tamamladığı iddia edildi. Hazırlanan raporun ise en geç pazartesi günü İşletme Fakültesi’ne gönderileceği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği, bu nedenle İşletme Fakültesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal edeceği öne sürülüyor.
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