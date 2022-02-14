Samanyolu Haber /Gündem / Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi /14 Şubat 2022 11:41

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Süleyman Keloğlu. Dış İşleri Bakanlığında diplomat iken bir gecede ilan edilen bir KHK ile işinden oldu. Donanımlı olmasına rağmen bütün kapılar her KHK'lıda olduğu gibi yüzüne kapandı. (Video yayına hazırlanıyor)

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Ankara'dan İzmir'e taşınan Süleyman Keloğlu simit satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Konak meydan başta olmak üzere İzmir'in gündüzleri sahillerinde akşamları ise kahvehanelerinde eşinin yaptığı börekleri satan Keloğlu, bir yandan da okuyarak hayatına devam ediyor.



Kendisini en çok etkileyen olayın yıllardır çalıştığı bakanlığın kapısından girememek olduğunu belirten Keloğlu "Bu onur kırıcı bir durumdu. Resmi gazetede ismimin yayımlanmasından daha acı bir olaydı bu  benim için. Bir terörist gibi bakanlık binasına alınmamak beni yaraladı" dedi.

"ÜLKEMİ İNSANLARI SEVİYORUM BU MAĞDURİYETLER BİR GÜN GİDERİLECEK"

İnsanlığın iyiliği için çalıştıklarını hakka hukuka riayet ettiklerini belirten Süleyman Keloğlu "Ülkede yaşanan hukuksuzluklara rağmen ülkemi insanları seviyorum. Umutluyum, mağduriyetlerimiz giderilecek. Üretmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizleri bu haksızlıkları yapanlara siz ne yaparsanız yapın biz ayakta kalmaya devam ediyoruz dememiz gerekiyor" diye konuştu.

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Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

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