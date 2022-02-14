Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Ankara'dan İzmir'e taşınan Süleyman Keloğlu simit satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Konak meydan başta olmak üzere İzmir'in gündüzleri sahillerinde akşamları ise kahvehanelerinde eşinin yaptığı börekleri satan Keloğlu, bir yandan da okuyarak hayatına devam ediyor.











Kendisini en çok etkileyen olayın yıllardır çalıştığı bakanlığın kapısından girememek olduğunu belirten Keloğlu "Bu onur kırıcı bir durumdu. Resmi gazetede ismimin yayımlanmasından daha acı bir olaydı bu benim için. Bir terörist gibi bakanlık binasına alınmamak beni yaraladı" dedi.İnsanlığın iyiliği için çalıştıklarını hakka hukuka riayet ettiklerini belirten Süleyman Keloğlu "Ülkede yaşanan hukuksuzluklara rağmen ülkemi insanları seviyorum. Umutluyum, mağduriyetlerimiz giderilecek. Üretmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizleri bu haksızlıkları yapanlara siz ne yaparsanız yapın biz ayakta kalmaya devam ediyoruz dememiz gerekiyor" diye konuştu.