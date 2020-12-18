Samanyolu Haber /Gündem / Diploması sahte çıktı! /18 Aralık 2020 09:57

Diploması sahte çıktı!

Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı, Gençlik ve Spor bakan yardımcılığı, Vakıfbank yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada incelediği lise diplomasının sahte olduğu kanaatine vardığı ortaya çıktı. Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili olarak seçilen Yerlikaya iddialar karşısında sessiz.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sitesinde üniversite mezunu olarak görünen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde ise lise mezunu olduğu belirtiliyor. 

Yerlikaya’nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği gerekçeli kararında diplomasının sahte olduğu belirtildi.

SAHTE LİSE DİPLOMASI İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRMİŞ

Kararda şunlar kaydedildi: “Güreş sporunda dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sanık aşamalardaki savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek niye yüksek tahsil yapmadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapmadığını söylediğini, diğer şahsın 'bunu hallederiz' diye söylediğini daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi’nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kaydını yaptırdığını savunmuştur. Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup, bu sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.”

"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN DAVA AÇILMALI"

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “resmi belgede sahtecilik”, “bankacılık kanuna muhalefet”, “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavlığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Savcılıktan soruşturmayı tüm bu yönlerden derinleştirmesini isteyen HKP avukatları, Yerlikaya ile birlikte “sahte diplomayı kabul ederek hukuka aykırı kayıt yapan, diplomalar veren ve bu diplomaları kabul eden yahut Yerlikaya’yı atayan kişiler” için de “görevi kötüye kullanma” ve “resmi evrakta sahtecilik”ten dava açılmasını istedi.

 
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