Diplomasız ve alabildiğine pişkin!

Hamza Yerlikaya’nın ortaokul mezunu olduğu ve sahte lise diploması kullandığı mahkeme kararıyla kesinleşti. Kararda “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.







En son, hiçbir mesleki deneyim ve yeterliliğe sahip olmadan Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanarak büyük tepki çeken Yerlikaya’nın, sahte diploma nedeniyle yargılanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir spor lisesine adı verilmişti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK üyesi Ali Taştan, lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Hamza Yerlikaya için “Eğer bu diplomayı kullanarak; Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne oradan da Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programına girdiyse bu iki diplomasının da iptal edilmesi gerekir” dedi. Açıklamalarına devam eden Ali Taştan, Hamza Yerlikaya’nın öğretmenlik hakkının da iptal edilmesi gerektiğini söyledi ve “Ayrıca, adının verildiği (Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi) okulun isminin derhal değiştirilmesi gerekir” dedi.





Mahkeme kararına ve ortaya çıkan belgelerle ortaokul mezunu olduğu ve belgede sahtecilik yaptığı kesinleşen Yerlikaya hakkında hükümetten veya AKP’den bir açıklama yapılmaması tepkilere neden oluyor.





Yaşananlara tepki gösteren CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt Twitter’dan “Mahkemece ‘sahtekâr’ olduğu saptanmış biri atandığı kamu görevinden istifa hakkına sahip değildir. Derhal görevden el çektirilmeli, haksız ödenen tüm maaşlar faiziyle geri alınmalı, gerekli araştırmayı yapmadan göreve getirenler hakkında inceleme başlatılmalıdır. Savcılar nerede?” paylaşımında bulundu.