Samanyolu Haber /Gündem / Diplomatik araçla 'üç hilal'li uyuşturucu sevkiyatı: 205 kilo kokain yakalandı /21 Temmuz 2025 13:05

Diplomatik araçla 'üç hilal'li uyuşturucu sevkiyatı: 205 kilo kokain yakalandı

Bulgaristan'ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye girmek üzere gelen "diplomatik plakalı" olduğu belirtilen bir araçta, beş bavula gizlenmiş halde 205 kilo 940 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Bulgaristan, Belçika ve Demokratik Kongo uyruklu 3 kişi, Bulgar polisi tarafından gözaltına alındı.

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Önceki gün Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na ulaştı. Risk analizine göre seçilen araçta yapılan ayrıntılı aramada, gümrük köpeği dört bavula ve bir yolcu koltuğunun arkasına tepki verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bavulların X-ray taramasında olağandışı yoğunluklar fark edilmesi üzerine açılan valizlerde toplam 179 paket halinde 205 kilo 940 gram kokain bulundu.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki Bulgar vatandaşı D.H., diplomatik pasaport sahibi 40 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Zh.M. ve 54 yaşındaki Belçika vatandaşı D.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, Bulgaristan'dan Türkiye'ye, yüksek riskli uyuşturucuyu geçirmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Zanlılar, savcının emriyle 72 saatliğine gözaltına alındı.

'ÜÇ HİLAL' AYRINTISI
Operasyona ilişkin görüntülerde, valiz içerisinden çıkarılan bir paketin üzerinde üç hilal ambleminin yer aldığı görüldü. 

BAKANLAR BASIN TOPLANTISIYLA DUYURDU
Operasyonun detayları, Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova ve İçişleri Bakanı Daniel Mitov başta olmak üzere üst düzey yetkililerin katıldığı basın toplantısında açıklandı. Petkova, "Kurumlar arasında koordinasyon sağlandığında Bulgaristan'ın AB sınırlarını nasıl koruduğu ortadadır" derken, İçişleri Bakanı Mitov ise, "Bu tamamen Bulgaristan'ın kendi operasyonudur" dedi.

Gümrük Dairesi Başkanı Georgi Dimov, operasyonun Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçen 10 bini aşkın araç arasından seçilen bu özel araca yönelik 100'den fazla görevlinin koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini söyledi. Aracın Sırbistan sınırından itibaren izlendiği de belirtildi.

'DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK' ZIRHI DELİNDİ
Operasyonda dikkat çeken ayrıntılardan biri de diplomatik plaka ve diplomatik pasaport taşıyan kişilerin bu uluslararası uyuşturucu sevkiyatında aktif rol alması oldu. Bulgar yetkililer, uluslararası hukuka uygun şekilde süreci takip ettiklerini ve gerekirse ilgili ülkelerin dışişleriyle temasa geçileceğini bildirdi.

Haskovo Bölge Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, operasyona katkı sağlayan tüm kurumlardan yeni bilgi akışı bekleniyor. Bulgaristan kamuoyunda ise olayın diplomatik krize dönüşüp dönüşmeyeceği tartışılıyor.
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