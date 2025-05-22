Diplomatlara ateş açan İsrail'e tepki büyüyor

Olay sonrasında açıklama yapan Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanlığı İsrail'i "akredite bir diplomatik heyeti kasıtlı olarak gerçek mermiyle hedef almakla" suçladı.









Ankara: Ciddi bir tehdittir

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da aralarında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Türkiye'den diplomatların da yer aldığı bir heyete ateş açması sert tepkiye neden oldu. Avrupa hükümetleri art arda açıklama yaparak olayı "şiddetle kınadıklarını" duyurdu, İsrail büyükelçi ve maslahatgüzarları bakanlıklara çağrıldı, İsrail'den "derhal" açıklama talep edildi.DW Türkçe'de yer alan habere göre diplomatik krize yol açan olay, bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı yakınlarında yaşandı.35 diplomattan oluştuğu belirtilen heyet Cenin Mülteci Kampı yakınlarına ulaştığında İsrail ordusu ateş açtı.Olay anına ilişkin görüntülerde, silah sesleri yükselirken bir dizi diplomatın saklanmak için kaçıştığı görülüyor.Heyete eşlik eden ve diplomatların ziyaretini koordine eden Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed Dik, heyetin kampın girişine varması üzerine kampın içinden gerçek mermiyle ateş açıldığını söyleyerek, "İsrail ordusunun bu pervasız eylemini kınıyoruz" dedi.Heyetin, İsrail operasyonlarının kampta yol açtığı "yıkımı görmek" ve "gözlem yapmak" için bölgeye gittiği, artık büyük ölçüde boş olan kamp ziyaretinin İsrail'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği bildirildi.İsrail ordusu, "heyetin onaylanan rotadan saptığını" iddia ederek bunun üzerine askerlerin diplomatlara "bulunmalarına izin verilmeyen bir bölgeden uzak tutmak için uyarı ateşi açtığını" söyledi.İsrail ordusu açıklamasında ayrıca "herhangi bir yaralanma ile sonuçlanmayan olayın neden olduğu rahatsızlıktan üzüntü duyulduğunu" belirtti.Avrupa'dan tepki yağdı: İsrailli büyükelçiler bakanlıklara çağrıldıOlayın duyulmasının ardından Almanya, İtalya, Belçika, İspanya ve Fransa gibi pek çok Avrupa ülkesi art arda açıklama yaparak diplomatlara ateş açılmasını kınadı.AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Diplomatların can güvenliğinin hedef alınması kabul edilemez" diyerek İsrail'e "olayı soruşturma ve sorumlulardan hesap sorma" çağrısı yaptı.İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak yaşanan olayı kınadığını, "diplomatlara tehdidin kabul edilemez olduğunu" da ilettiğini duyurdu.İspanya Dışişleri Bakanlığı da "En güçlü ifadelerle kınadığımız bu olaya ortak bir yanıt verebilmek için olaydan etkilenen diğer ülkelerle temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.İspanyol Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, diplomatlara açılan ateşin "tahammül edilemez" olduğuna vurgu yaptı, İsrail'in maslahatgüzarının bakanlığa çağrılacağını duyurdu.Benzer bir açıklama da Fransa'dan geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, diplomatlara ateş açılmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi, İsrail'in Paris'teki diplomatik temsilcisinin "açıklama yapmak üzere" bakanlığa çağrılacağını duyurdu.Bugüne kadar İsrail hakkındaki açıklamalarında ihtiyatlı bir ton takınan Almanya da sert tepki gösterdi.Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateş açılan heyette bir Alman diplomat ile Ramallah'daki Alman temsilciliğinde görevli bir şöförün de bulunduğuna dikkat çekilerek, "Nedensiz bir şekilde ateş açılmış olunmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.Açıklamada heyetin diplomatik faaliyetleri kapsamında Filistin Yönetimi ve İsrail ordusu ile koordinasyon halinde Batı Şeria'da bulunduğuna işaret edilerek, "Diplomatların sahadaki bağımsız gözlemci rolü zorunludur ve hiçbir şekilde İsrail'in güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturmamaktadır" denildi.Alman Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin derhal olayı açıklığa kavuşturmak zorunda olduğuna, İsrail'in diplomatların dokunulmazlığına saygı göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrailli mevkidaşına bunu ileteceğini duyurdu.Olaya Türkiye'den de sert tepki geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "İsrail askerlerinin diplomatlara yönelik saldırısı" başlıklı açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin de yer aldığı belirtildi."İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir. Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz."