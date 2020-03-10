Samanyolu Haber /Gündem / Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi /10 Mart 2020 10:44

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’lar ile mesleğinden atılan binlerce kişiden biri olan Süleyman Keloğlu yaşadıklarını KHK TV’ye anlattı.

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi



Süleyman Keloğlu Dışişleri Bakanlığında diplomat iken bir gecede ilan edilen bir KHK ile işinden oldu. Donanımlı olmasına rağmen bütün kapılar KHK’lı olduğu için yüzüne kapandı.
 
Ankara’dan İzmir’e taşınan Süleyman Keloğlu simit satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Konak meydan başta olmak üzere İzmir’in gündüzleri sahillerinde akşamları ise kahvehanelerinde eşinin yaptığı börekleri satan Keloğlu, bir yandan da okuyarak hayatına devam ediyor.

Kendisini en çok etkileyen olayın yıllardır çalıştığı bakanlığın kapısından girememek olduğunu belirten Keloğlu “Bu onur kırıcı bir durumdu. Resmi gazetede ismimin yayımlanmasından daha acı bir olaydı bu benim için. Bir terörist gibi bakanlık binasına alınmamak beni yaraladı” dedi.

“ÜLKEMİ İNSANLARI SEVİYORUM BU MAĞDURİYETLER BİR GÜN GİDERİLECEK”

İnsanlığın iyiliği için çalıştıklarını hakka hukuka riayet ettiklerini belirten Süleyman Keloğlu “Ülkede yaşanan hukuksuzluklara rağmen ülkemi insanları seviyorum. Umutluyum, mağduriyetlerimiz giderilecek. Üretmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizleri bu haksızlıkları yapanlara siz ne yaparsanız yapın biz ayakta kalmaya devam ediyoruz dememiz gerekiyor” diye konuştu.
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Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

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