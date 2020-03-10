Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi









Süleyman Keloğlu Dışişleri Bakanlığında diplomat iken bir gecede ilan edilen bir KHK ile işinden oldu. Donanımlı olmasına rağmen bütün kapılar KHK’lı olduğu için yüzüne kapandı.





Ankara’dan İzmir’e taşınan Süleyman Keloğlu simit satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Konak meydan başta olmak üzere İzmir’in gündüzleri sahillerinde akşamları ise kahvehanelerinde eşinin yaptığı börekleri satan Keloğlu, bir yandan da okuyarak hayatına devam ediyor.



