Hastanelerde yer yok!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yoğun bakım servisleri yetersiz kaldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, “Bir alanın yoğun bakıma dönüştürülmesi o alanın nitelikli yoğun bakım olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü yoğun bakım demek sadece yatak ve cihazlar demek değildir.” dedi.





Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, 22 Eylül 2020'de Esentepe Diş Hastanesi’nin yoğun bakım servisine dönüştürülmesi için ihale düzenledi.





Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinde yer alan tartışmalı pazarlık usulüyle düzenlenen ihale Başarı İnşaat Turizm Özel Eğitim Gıda Şirketi’ne verildi. Şirket ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında da 6 Ekim tarihinde 1 milyon 330 bin TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.





21/B MADDESİ İLE ADRESE TESLİM İHALE





Adıyaman’daki Kahta Devlet Hastanesi’nin Fizik Tedavi Merkezi’nin de yoğun bakım servisine dönüştürüldüğü öğrenildi. Kahta Devlet Hastanesi, 15 Ekim tarihinde "Fizik Tedavi Servisinin Yoğun Bakım Servisine Dönüştürülmesi Yapımı İşi" ismi altında bir ihale düzenledi.





Yine Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinde yer alan tartışmalı pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin Mustafa Altun’a verildiği açıklandı. Hastane ile Altun arasında da 26 Ekim tarihinde 269 bin TL tutarında sözleşme imzalandı.





TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, "Toplumsal bulaşıcılık engellenemediği için ve çok sayıda hastanın yoğun bakıma ihtiyacı olduğu için yoğun bakımlarda sıkıntılar yaşanıyor. Servisler ve ameliyathaneler yoğun bakıma dönüştürülüyor. Bu durumda da ciddi sıkıntılar meydana geliyor." dedi.





"TEK BAŞINA TAM KAPANMA YETMEZ"





Yoğun bakımlarda hekim dışı personelin nitelik ve sayısının da önemli olduğunu belirten Yerlikaya, "Örneğin yoğun bakımda bir yatağa bir hemşirenin bakacağı şekilde vardiya sistemi uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Yerlikaya, Birgün gazetesine verdiği mülakatta, "Covid-19, hastaların hastanelerde karşılanmasıyla çözülemez. Toplumsal bulaşıcılık engellenmeli bu engellenemezse çok sayıda yoğun bakım da açsak hastane de açsak başarılı olamayız. Tam kapanma gerekli, fakat biz sadece tam kapanmayı önermiyoruz. Biz sosyal destekli bir tam kapanma öneriyoruz.” dedi.