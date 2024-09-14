Samanyolu Haber /Gündem / Diş izleri anneye mi ait: Narin'in annesi ölçü alınması için hastaneye götürüldü! /14 Eylül 2024 18:12

Diş izleri anneye mi ait: Narin'in annesi ölçü alınması için hastaneye götürüldü!

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan anne Yüksel Güran, diş ölçüsü alınmak üzere hastaneye götürüldü.

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

A Haber'in aktardığına göre; “kasten öldürme” suçlamasıyla cezaevinde bulunan Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü.

Hafta sonu dolayısıyla kapalı olan hastane açıldı ve uzmanlar çağrıldı. Yüksel Güran’dan diş ölçüsü alınacağı ve ölçünün Narin’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.
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