Samanyolu Haber /Gündem / Dış ticaret açığı aylık bazda yüzde 299 arttı /04 Ekim 2022 11:35

Dış ticaret açığı aylık bazda yüzde 299 arttı

Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre, eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 299 artışla 10,4 milyar dolar oldu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere göre, ithalat aynı dönemde yüzde 41,5 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında öncü dış ticaret dengesi 10,4 milyar dolar açık verdi. Dış ticaret hacmi, yüzde 26,3 oranında artarak 55 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 17,1 oranında artışla 188 milyar 224 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 oranında artışla 272 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 30 oranında artışla 460 milyar 267 milyon dolara çıktı.
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