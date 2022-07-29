Samanyolu Haber /Gündem / Dış ticaret açığı Haziran’da 8,2 milyar dolar çıktı /29 Temmuz 2022 15:16

Dış ticaret açığı Haziran’da 8,2 milyar dolar çıktı

Türkiye’nin dış ticareti, yüksek enerji maliyetlerinin de etkisiyle, Haziran’da 8.2 milyar dolar açık verdi. Haziran ayında enerji ithalatı yüzde 123 artışla 8 milyar doları aştı. İhracat ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 125.9 milyar dolar, ithalat yüzde 40.6 artarak 177.3 milyar dolar oldu. Böylece yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığı yüzde 142.7 artarak 51.4 milyar dolara yükseldi.

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Dış ticaret açığı, Haziran ayında rekor enerji maliyetleri öncülüğünde önceki yıl aynı döneme göre yüzde 184.5 artışla 8.17 milyar dolara yükseldi. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici veriler göre; ihracat Haziran’da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 artarak 23.43 milyar dolar, ithalat yüzde 39.7 artarak 31.6 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2021’de yüzde 87,3 iken geçen ay yüzde 74,1’e geriledi.
 
12 AYLIK ENERJİ İTHALATI 79,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI 
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası fiyatlardaki küresel yükselişin de etkisiyle ham petrol, doğalgaz ve akaryakıtı içeren enerji maliyetlerinde artış sürüyor. Haziran ayında Türkiye’nin enerji ithalatı yüzde 122.5 artışla 8.08 milyar dolara çıkarken, 12 aylık enerji ithalatı yüzde 139.3 artışla 79.8 milyar dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat Haziran’da yüzde 15,7 artarak 21.9 milyar dolara yükseldi. Haziran’da enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,4 artarak 22.3 milyar dolara çıktı. Böylece ‘çekirdek’ açık Haziran’da 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 17,5 artışla 44.12 milyar dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 olarak kayıtlara geçti.
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