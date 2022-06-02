Dış ticaret açığı mayısta rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Muş, “Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır” dedi.

İthalat ise 2022 Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 43.8 artışla 29.7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin dış ticaret açığı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 157 artışla 10,7 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı mayıs ayında rekor tazelemiş oldu.

İHRACAT İLK 5 AYDA YÜZDE 20,4 ARTTI





Nisan ayında ise dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 6 milyar 113 milyon dolara yükselmişti. Ocak-Nisan döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 130 artarak 32 milyar 553 milyon dolara çıkmıştı.





Öte yandan, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat yüzde 20,4 oranında artarak 102 milyar 504 milyon dolar, ithalat, yüzde 40,9 oranında artarak 145 milyar 737 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 31,6 oranında artarak 248 milyar 241 milyon dolar oldu.





İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI AZALDI

2022 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,9 puan azalarak yüzde 64 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 12,3 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.





Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 6 oranında artışla 1 milyar 491 milyon dolar, ABD yüzde 10,4 oranında artışla 1 milyar 272 milyon dolar ve Irak yüzde 44,1 oranında artışla 978 milyon dolar oldu.





İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,8 oldu.





RUSYA’DAN İTHALAT YÜZDE 117,8 ARTTI

Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 117,8 oranında artışla 4 milyar 490 milyon dolar, Çin yüzde 22,9 oranında artışla 3 milyar 234 milyon dolar ve Almanya yüzde 11,1 oranında artışla 1 milyar 981 milyon dolar oldu.





İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 56,9 oldu.





Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 17,4 oranında artışla 8 milyar 10 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri yüzde 30,2 oranında artışla 3 milyar 160 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 1,8 oranında artışla 2 milyar 435 milyon dolar oldu.







Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 16,3 oranında artışla 7 milyar 837 milyon dolar, Asya Ülkeleri yüzde 34 oranında artışla 7 milyar 688 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 98,5 oranında artışla 6 milyar 348 milyon dolar oldu.





EN BÜYÜK ARTIŞ HAM MADDE GRUBUNDA

Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 10 milyar 556 milyon dolarla (yüzde 18 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 226 milyon dolarla (yüzde 6,4 artış) “Tüketim Malları” ve 1 milyar 968 milyon dolarla (yüzde 24,2 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.





Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların(BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 24 milyar 112 milyon dolarla (yüzde 52,4 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 167 milyon dolarla (yüzde 10,8 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” ve 2 milyar 350 milyon dolarla (yüzde 22,3 artış) “Tüketim Malları” grupları takip etti.”





Mayıs ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 94,7 (17 milyar 969 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 2,9 (545 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,9 (365 milyon dolar) oldu.





Mayıs ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 72,9 (21 milyar 618 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 17,3 (5 milyar 128 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,4 (1 milyar 318 milyon dolar) oldu.