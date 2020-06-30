Dış ticaret açığında rekor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolara indi. İthalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 19,7, ithalat yüzde 5,2 azaldı.





Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 90,9 iken, 2020 yılı mayıs ayında yüzde 74,5'e geriledi.







OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARETTE AÇIK REKORU KIRILDI





Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi.





İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı ocak-mayıs döneminde yüzde 88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,6'ya geriledi.





ARA MALLARININ İTHATTAKİ PAYI YÜZDE 77





Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 oldu.





2020 ocak-mayıs döneminde ise ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,1 oldu.





İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA VAR





Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 919 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa takip etti.





İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,9'unu teşkil etti.





İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA







İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi.





İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini teşkil etti.





YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI SADECE YÜZDE 3,8







Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.





Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise sadece yüzde 3,6.