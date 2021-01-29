Dış ticaret açığında rekor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2020'de Türkiye'nin ihracatı yüzde 6,3 gerileyerek 169,5 milyar dolar seviyesine indi. İthalat yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolara yükseldi. Yüzde 69,1 artan dış ticaret açığı ise 49,9 milyar dolar oldu.





İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 86 iken, 2020 yılında yüzde 77,2'ye geriledi.





Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 237 milyon dolar ile Birleşik Krallık (İngiltere), 10 milyar 184 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile İtalya takip etti.





İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN VAR





İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2'sini teşkil etti.





Ocak-aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile İtalya takip etti.





İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,0'ını oluşturdu.



