Samanyolu Haber /Ekonomi / Kara delik büyüyor! /29 Temmuz 2020 10:52

Kara delik büyüyor!

Türkiye haziranda 13 milyar 462 milyon dolar ihracata mukabil 16 milyar 308 milyon dolar ithalat yaptı. Bir aylık dış ticaret açığı 2,9 milyar dolar.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına dair geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat haziranda ihracat gelirleri 13 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat için 16 milyar 308 milyon dolar ödendi.

Dış ticaret açığı ise 2 milyar 846 milyon dolar.

6 AYLIK AÇIK 23,8 MİLYAR DOLAR

İhracat ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak, 75 milyar 21 milyon dolara geriledi. İthalattaki düşüş ise sadece yüzde 3,2. İthalat için 98 milyar 895 milyon dolar ödendi.

Dış ticaret açığı ocak-Haziran döneminde yüzde 73,2 artarak 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kara delik büyüyor! Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:28