Kara delik büyüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına dair geçici dış ticaret verileri açıklandı.







Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat haziranda ihracat gelirleri 13 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat için 16 milyar 308 milyon dolar ödendi.





Dış ticaret açığı ise 2 milyar 846 milyon dolar.





6 AYLIK AÇIK 23,8 MİLYAR DOLAR





İhracat ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak, 75 milyar 21 milyon dolara geriledi. İthalattaki düşüş ise sadece yüzde 3,2. İthalat için 98 milyar 895 milyon dolar ödendi.





Dış ticaret açığı ocak-Haziran döneminde yüzde 73,2 artarak 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi.