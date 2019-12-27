Dış ülkeden kasıt Türkiye mi?

Amerika Birleşik Devtleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.





İKİ LİDERDEN DIŞ ÜLKE İMASI





Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı."





Açıklamada geçen "dış ülke" ibaresi ile Türkiye ile Rusya'nın ima edilmiş olabileceği belirtiliyor.





Geçen hafta İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'a yakın bir internet sitesi, Sisi'nin emri ile Mısır tanklarının ve hava savunma bataryalarının Libya topraklarına geçtiğini iddia etmişti.

ERDOĞAN: LİBYA'DAN ASKER TALEBİ GELİRSE DAVETE İCABET EDERİZ



Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan, partisinin il başkanları toplantısında Libya'daki dış güçlerden bahsetmiş, "Rusya'dan 2 bin Wagner, Sudan'dan 5 bin askerin orada ne işi var? Libya'dan bize asker talebi gelmesi hâlinde davete icabet ederiz." demişti.





Türkiye ile Libya UMH arasında 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Muhtırası ile Doğu Akdeniz'de sular ısınmaya başladı. Muhtıra, Türkiye'nin kıta sahanlığını genişletti.





Daha önce Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) talep gelmesi durumunda bu ülkeye asker gönderilebileceğini söyleyen Erdoğan, "Meclis açılır açılmaz Libya'ya asker gönderme meselesini gündeme getireceğiz." dedi.





Dün akşam uluslararası haber ajansı Reuters'e göre, Libya'nın Türkiye'den kara, hava ve deniz askeri talep etti.