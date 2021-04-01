"Dışarıdakiler de rehin olarak yaşıyor, hepimiz adli kontrollüyüz"

Özgür Gündem’den dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Eren Keskin, hapishanede olmayanların rehine olarak tutulduğunu belirterek, “4 yıldır yurtdışına gidemiyorum. Sürekli takipteyiz. Dışarıdayız. Rehin olarak yaşıyoruz, hepimiz adli kontrollüyüz” dedi. Keskin, bu kararın Özgür Gündem’den çok insan hakları mücadelesini hedef aldığını söyledi.







Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ana davasının 15 Şubat’ta İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı, Sorumlu Yazı işleri Müdürü İnan Kızılkaya, Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya’ya “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.





Mahkemenin önceki gün açıklanan gerekçeli kararında, “Gerçek ve milli bir insan hakları anlayışının ve kavramının tartışılması ve gözetilmesi gerekmektedir. Türk devletinin yüzyıllara dayanan devlet geleneği ve vatandaşına bakış açısı her daim ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla vücut bulmuştur” şeklindeki ifadeler dikkat çekti.







6 yıl 3 ay hapis cezası verilen gazetenin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, gerekçeli kararın ulusal ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi.





“DELİL OLMADAN CEZALANDIRMA”





Mezopotamya Haber Ajansı’na konuşan Keskin, İnsan hakları mücadelesiyle geçirdiği son 30 yılda birçok kez yargılandığını ancak ilk kez “örgüt üyeliği” iddiasıyla ceza aldığını belirtti.





Verilen kararın kendisini şaşırtmadığını dile getiren Keskin, “Hukuki olarak baktığımızda gerek Türkiye’nin iç hukukuna gerek altına imza attığı uluslararası sözleşmelere tamamen aykırı bir karar. Bir basın organını yargılıyorsunuz ve elinizde hiçbir delil olmadan o yayın organının sorumlularına ceza veriyorsunuz. Hukuki açıdan akıl almaz buluyorum ama şaşırtıcı bulmuyorum” dedi.





“HEDEF İNSAN HAKLARI MÜCADELESİ”





Anayasaya göre uluslararası hukukun iç hukukun da üzerinde kabul gördüğüne dikkat çeken Keskin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) basın davalarında Türkiye’yi mahkum eden çok önemli kararların olduğunu hatırlattı.





“Tüm bunları bile bile insan hakları mücadelesini bir virüs olarak tanımlayabilen bir mahkeme kararı hakikaten akıl almazdır” diyen Keskin, şöyle devam etti:





“2021 yılında insan hakları mücadelesinin evrenselliğini kabul etmeyen, yerli ve milli insan hakları kararıdır. O zaman biz başka ülkelerde yaşanan hiçbir hak ihlaliyle ilgilenmeyelim. Bizi ilgilendirmemesi lazım. Ama insan hakları mücadelesi evrenseldir. Siz insan hakları hareketini, kendi devletinizin de hak ihlallerine karşı çıkmak üzere oluşturuyorsunuz. Fakat beni şaşırtan şey, bu kararın Özgür Gündem’den çok insan hakları mücadelesini hedef almasıdır. O da sanıyorum benim İnsan Hakları Derneği’yle olan ilişkimden dolayıdır.”

