Para getirecekti, at yarışıyla idare edecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, talih oyunları ile para kazanan Milli Piyango’nun hasılatının CNN Türk ve Hürriyet'in sahibi Demirören grubuna devredildikten sonra ikiye katlandığını söyledi.





“İkramiye oranı yükseldi ve kamu payı da yüzde 47 arttı.” diyen Sönmez, hasılat paylaşımı modelini at yarışlarında da uygulayacaklarını ve bu yıl içinde ihaleyi yapacaklarını belirtti.







İSKENDERUN LİMANI'NA PETRO-KİMYA TESİSİ





Sönmez, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda kuracakları petro-kimya tesisine, projeye rafineri de dahil edilirse 10-12 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.





4-5 milyon metrekarelik bir sahada inşâ edilecek tesis için bu sene arsa tahsisi yapılacağını ifade eden Sönmez, “2021 sonunda orada fabrika görmeyeceğiz, fakat daha somut konuşacağız. Sahayı seçmiş olacağız. Yatırımcılarla konuşacağız. Petkim’e rakip olmayacağız.” dedi.





YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDOĞAN





2017'de kurulan TVF'nin bünyesinde Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, PTT, Çaykur, BOTAŞ, Borsa İstanbul AŞ (BİST), Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi önde gelen kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) var.





Yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu Türkiye Varlık Fonu (TVF) bankalara 1 milyar euro (8,6 milyar TL) borçlu.





Fon, Sayıştay denetimi ile Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere pek çok kanundan muaf.





Erdoğan'ın başkanlığındaki TVF'nin yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Prof. Dr. Erişah Arıcan (Yönetim Kurulu Başkanvekili), Hüseyin Aydın, Burak Dağlıoğlu, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Zafer Sönmez (Genel Müdür)