Samanyolu Haber /Gündem / Discord'a erişim engellendi! /09 Ekim 2024 08:26

Discord'a erişim engellendi!

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

SHABER3.COM

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

Sosyal medya platformlarında, özellikle çocukların Discord’da bazı gruplar tarafından tehdit, şantaj, zorbalık ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmiş ve bunun üzerine söz konusu olay incelenmeye alınmıştı..

Discord erişim engeli kararı öncesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları toplantı yaptıklarını ve Discord’a erişim engeli getirilmesinin gündemde olduğunu açıklamıştı. 

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil, gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

 
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