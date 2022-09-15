Samanyolu Haber /Gündem / "Dişini sıkacak, borç alacak, ek mesai yapacak" /15 Eylül 2022 00:22

"Dişini sıkacak, borç alacak, ek mesai yapacak"

Toplu Konut İdaresi yönetiminin (TOKİ) geçtiğimiz günlerde açıklanan dar gelirlilerle ilgili konu projesinin detaylar konuşulmaya devam ediyor. Evi olmayanları kapsayan projeye göre bir asgari ücretlinin hem proje taksidini ödeyip, hem kira vermesi ve kalan parayla da bir ay boyunca geçinmesini nasıl sağlayacağı tartışma konusu oldu.

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Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan ve dar gelirli vatandaşlar için üretileceği belirtilen Toplu Konut İdaresi yönetiminin (TOKİ) konut projesindeki detaylar konuşulmaya devam ediyor.

Bu kapsamdaki soruları cevaplandıran eski TOKİ Başkanı ve şuanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürüten Murat Kurum, asgari ücretlilerin söz konusu projede nasıl yer alacakları konusuna da değindi.

Halen 5 bin 500 TL olan asgari ücretin söz konusu projedeki en düşük taksit miktarı olan 2 bin 280 TL'lik kısmını çıkınca geriye kalan meblağ ile nasıl geçinileceği merak konusu olmuştu.

Proje evi olmayanları kapsadığı için taksit ödemesinin dışında kira vermeye de devam edecek olan bir asgari ücretlinin TOKİ'nin bu projesinden ev alabilmesi için Bakan Kurum'un tavsiyesi ise şu üç madde oldu: Dişini sıkacak, borç alacak, ek mesai yapacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kurum, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sosyal konut projesi ile ilgili sorularını cevapladı. “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusuna Kurum, şu cevabı verdi:

5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.

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