Samanyolu Haber /Gündem / Disipline gönderilen asker sayısı sekize çıktı /20 Kasım 2024 09:36

Disipline gönderilen asker sayısı sekize çıktı

Kılıçlı yemin töreninde yeni ihraçlar gündemde. Disipline gönderilen asker sayısı 8 oldu.

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Teğmenler soruşturmasında disipline sevk edilen asker sayısı beşi teğmen, üçü komutan olmak üzere sekize yükseldi. Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Ebru Eroğlu ile başlayan Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkler, teğmenler Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç ile sürdü. Kara Harp Okulu Alay Komutan Vekili Alper Topsakal, 2024 devresinin tabur komutanı Halit Türkoğlu ve mezuniyetten önce emeklilik kararı alan bölük komutanı Murat Öztürk de YDK’ye sevk edildi. 

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli askerler ve yaşanan haksızlığı sindiremeyen yurttaşlar olarak 22 Kasım’da Ankara’da toplanacaklarını ve YDK’de durumları görüşülecek olan askerlerle ilgili basın açıklaması yapacaklarını, ardından Anıtkabir’e gideceklerini açıkladı. İstanbul ve İzmir’de de eşzamanlı toplanacağını bildiren Bağcıoğlu, “Amacımız ‘Aziz Ata’mıza bağlılığını bildiren teğmenlerimize destek olmak” dedi.
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