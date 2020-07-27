Samanyolu Haber /Gündem / Dışişieri Bakanlığı'ndan yeni Ukrayna açıklaması /27 Temmuz 2020 00:23

Dışişieri Bakanlığı'ndan yeni Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz'dan itibarıyla kalıcı ve kapsamlı ateşkese ilişkin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Aksoy, Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz'dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sağlanan ateşkese ilişkin, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini" bildirdi.

Aksoy, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Ateşkes yürürlüğe girdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu toplantısı sonrasında tarafların Minsk Anlaşması gereği çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata vardığı kaydedilmişti.

Ateşkesin 27 Temmuz saat 00.01'den itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.
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