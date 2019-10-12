Dışişleri: ABD yaptırımlarına misliyle karşılık vereceğiz

Suriye Harekatı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamalarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, "Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.







Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Barış Pınarı Harekâtı’yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı ülkemize yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair bugün bir açıklama yapmıştır. Barış Pınarı Harekâtı başladığında ABD Yönetimine her seviyede bilgi aktarılmıştır. Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır".



