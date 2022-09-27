Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı çalışanları ile askeri öğrencilere operasyon: 27 kişiye gözaltı /27 Eylül 2022 12:02

Dışişleri Bakanlığı çalışanları ile askeri öğrencilere operasyon: 27 kişiye gözaltı

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına, İzmir'de ise ihraç askeri öğrenciler ile TSK mensuplarına operasyon düzenlendi. 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara ve İzmir’de yürütülen soruşturmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı teşkilatında çeşitli kademelerde çalışmaktayken meslekten çıkarılan ya da aktif çalışan diplomat; muvazzaf ya da ihraç asker, ihraç harp okulu öğrencisi 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

12 ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
İzmir merkezli 6 ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 13’ü gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1’i Kara Kuvvetleri, 2’si Hava Kuvvetleri, 1’i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2’si muvazzaf 4 asker ile 15 Temmuz sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da Kara Kuvvetleri Komutanlığı çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada, 3’ü muvazzaf, 2’si emekli ve 1’i daha önce ilişiği kesilmiş 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SUÇLAMA DERS ÇALIŞMA EVİNDE KALMA
Ankara’da da Dışişleri çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2’si Dışişleri teşkilatında çeşitli kademelerde çalışmaktayken irtibat suçlamasıyla meslekten çıkarılan, 2’si aktif çalışan ve biri 2015’te ders çalışma evinde kalan ancak sınavda başarılı olamayan 5 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.
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