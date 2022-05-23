Dışişleri Bakanlığı çalışanları, kontörlü hattan arandıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik soruşturmasında beşi aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi .





Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlardan iletişim sağladıkları iddiasıyla beşi aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği açıklandı.





20 Mayıs 2019’da gözaltına alınan 100’e yakın Dışişleri Bakanlığı’nın eski çalışanına işkence yapıldığı gündeme gelmişti. Gözaltındaki diplomatların avukatları ve Ankara Barosu, 7 diplomata yapılan işkenceyi belgeledi. İşkence iddiaları üzerine yapılan suç duyurularına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ağustos 2020’de takipsizlik kararı verdi.

