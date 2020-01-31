Samanyolu Haber /Dünya / Dışişleri Bakanlığı’ndan Brexit açıklaması! /31 Ocak 2020 20:28

Dışişleri Bakanlığı’ndan Brexit açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ardından Türkiye-BK ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak siyasi iradenin mevcudiyetinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Birleşik Krallık (BK), 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrılmakta, böylelikle Haziran 2016'da düzenlenen referandum ile başlayan süreç tamamlanmaktadır.

* BK'nın AB'den ayrılmakla birlikte, Avrupa'nın en önemli ve değerli bileşenlerinden biri olmayı sürdüreceği açıktır.

* Türkiye, AB içerisinde üyelik sürecimize destek veren, ülkemizin bölgesel ve küresel konumu ile oynayabileceği rolün AB için sağlayacağı katma değerin farkında olan BK'nın ilkesel tutumunu her zaman takdirle karşılanmıştır.

* BK'nın AB üyeliğinden ayrılmasının ardından Türkiye-BK ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak siyasi iradenin mevcudiyeti memnuniyet vericidir.

* Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz.

* AB ile BK arasında aksine bir düzenleme yapılmadıkça, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek geçiş dönemi boyunca BK ile ilişkilerimiz çıkış sürecinden etkilenmeden devam edecek, Birleşik Krallık AB hukukuna tabi olmayı sürdürecektir.

* Bu dönem süresince, ilişkilerimizin ayrılma sürecinden etkilenecek tüm alanlarında BK makamları ile birlikte gerekli çalışmalar hızla yapılacaktır.
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