Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı personeline nefret operasyonu: 15 gözaltı /16 Eylül 2025 09:10

Dışişleri Bakanlığı personeline nefret operasyonu: 15 gözaltı

Hukuksuz nefret operasyonlarının hedefinde bu sefer Dışişleri Bakanlığı personeli vardı.

SHABER3.COM

Hukuksuz operasyonlar ara vermeden devam ediyor. Son operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli dört şehirde eş zamanlı bir şekilde yapılan soruşturma kapsamında bakanlık bünyesinde çalışan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen isimleri yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışırken meslekten çıkarılan 6, hala kurumda çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dışişleri Bakanlığı personeline nefret operasyonu:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:21