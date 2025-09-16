Dışişleri Bakanlığı personeline nefret operasyonu: 15 gözaltı

Hukuksuz operasyonlar ara vermeden devam ediyor. Son operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Ankara merkezli dört şehirde eş zamanlı bir şekilde yapılan soruşturma kapsamında bakanlık bünyesinde çalışan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen isimleri yakalamak için çalışma başlattı.





Soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışırken meslekten çıkarılan 6, hala kurumda çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.