Dışişleri Bakanlığı personeline nefret operasyonu: 25 gözaltı

Hukuksuz operasyonlar yapmasıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuya açık yerlerdeki ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu ve ByLock kullandığı suçlamasıyla çok sayıda kişi için yeni bir hukuksuz operasyona imza attı. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı çeşitli kademelerde çalışmaktayken Hizmet Hareketi gönüllüsü oldukları iddiasıyla meslekten çıkarılan 19 kişi ile 4’ü ilgili kurumda 2’si farklı kurumlarda aktif çalışan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına kişiler emniyete getirildi.