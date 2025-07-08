Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı personeline nefret operasyonu: 25 gözaltı /08 Temmuz 2025 10:50

Dışişleri Bakanlığı personeline nefret operasyonu: 25 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen hukuksuz nefret operasyonunda Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğukları iddiasıyla aralarında Dışişleri Bakanlığı’ndan ihraç edilen KHK’lıların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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Hukuksuz operasyonlar yapmasıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuya açık yerlerdeki ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu ve ByLock kullandığı suçlamasıyla çok sayıda kişi için yeni bir hukuksuz operasyona imza attı.  Dışişleri Bakanlığı’na bağlı çeşitli kademelerde çalışmaktayken Hizmet Hareketi gönüllüsü oldukları iddiasıyla meslekten çıkarılan 19 kişi ile 4’ü ilgili kurumda 2’si farklı kurumlarda aktif çalışan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına kişiler emniyete getirildi.
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