'Dışişleri Bakanlığın'da oteriter rejimi sırtlayacak kadro kuruyor'

CHP Milletvekili Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bakanlıkta otoriter bir dönüşüm yapmaya çalıştığını öne sürerek tepki gösterdi. Tan, otoriter rejimi sırtlayacak kadro oluşturulduğunu belirterek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın kızının bakanlığın açtığı sınavı birincilikle kazandığına işaret etti.





CHP İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Erdoğan’ın da, Fidan’ın da tekrarladıkları bürokraside “zihinsel kod değişimi” ifadesiyle ikrar edilen, kurulmak istenen otoriter rejimi sırtlayacak “yeni bürokrasi” kurgusunu ortaya koyuyor Burada kurgulanan yeni bir otoriter *“güvenlik devleti”*.”





“Bunun etkilerini ekonomiden tarıma, yoksullaşmadan yolsuzluğa, dış politikadan savunmaya, çevre felaketlerinden eğitim ve sağlığa kadar her alanda her gün ağırlaşarak görüyor ve yaşıyoruz.”

“Hakan Fidan hariciye bürokrasisini daha geniş *“güvenlik bürokrasisi”* (asker, jandarma, polis, istihbarat, hariciye) ağının entegre parçası olarak gördüğünü her fırsatta tekrarlıyor Fidan’ın yapmaya çalıştığı şey aslında 2007, 2010 ve 2017 anayasa referandumlarıyla yürütülen, “Türk tipi başkanlık sistemi” çerçevesinde düşe-kalka ilerleyen otoriterleşme sürecinin son aşaması.” diyen Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunlara yer verdi:“Bu süreçte, Türkiye aşamalı şekilde demokratik rejim niteliklerini yitirdi. Yargı ile sivil-askeri bürokrasi siyasallaştı. Buradaki mesele, “güvenlik bürokrasisi”ni yeniden kurgulamak, hak ve fırsat eşitliğine dayalı yurttaşlık üzerine kurulu laik ve demokratik cumhuriyet değerlerinin özünü değiştirmek ve temelini çökertmekten ibaret.”“Tanıdıklara, “güvenilir kişilere”, birbirlerine yaptıkları yatırımla ve torpille, güvenlik devletinin kadrolarını mutemet kişilerle yeniden inşa etmek istiyor.” diyen Tan, Nuh Yılmaz’ın kızının bakanlık sınavını birincilikle kazanmasını hatırlatarak şunları ifade etti:“Mesela, Fidan’ın acemi yamağı, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın kızının Bakanlık sınavını birincilikle kazanması buna iyi bir örnek *”Güvenlik devleti”* konusunda otoriterleşme literatüründe zengin bir araştırma birikimi var.”“Mısır, Rusya, Azerbaycan, OAC, İran, Venezuela çokça çalışılmış. Bunların tamamı, yarı/tam kapalı *”şahsım rejimleri”* . Anayasalar önemsiz, mahkemeler de öyle. Liyakat aranmıyor, sorgusuz biat ve sadakat temel kriter Türkiye’de *”sürekli reform”* iddiasının ardında yapılan şey, günün sonunda bu kurguyu gerçekleştirmeye yönelik bir *“devlet kurumlarını ele geçirme (state capture)”* hamlesinden ibaret…”