Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin uyarısı /27 Ocak 2020 19:13

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, dünyayı sarsan Corona virüsüyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur" denildi.

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Bakanlık açıklamasında şunlar denildi:

* Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır.

* Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısı artış eğilimindedir.

* Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.

* Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

* Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Pekin Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımıza ulaşmaları mümkündür:

* Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)

* Pekin Büyükelçiliği (+86 152 01 30 94 12, [email protected])

* Hong Kong Başkonsolosluğu (+85 296 17 07 22, [email protected] )

* Şanhay Başkonsolosluğu (+ 86 159 21 03 69 31, [email protected] )

* Guanco Başkonsolosluğu (+86 181 27 83 49 07, [email protected] )
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