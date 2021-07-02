Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk asker' açıklaması /02 Temmuz 2021 21:51

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk asker' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine eklemesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı cephesinden bir açıklama geldiği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine eklemesine tepki gösterirken, "Güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 İnsan Ticareti (TIP) raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki Sultan Murad tümenine, Ankara'nın uzun süredir desteklediği Suriyeli muhaliflere 'çocuk askerlerle somut destek' sağladığı belirtildi. Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un sorunu çözmek için Ankara ile birlikte çalışmayı umduğunu söyleyerek Libya'da çocuk askerlerin kullanılmasına da atıfta bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, söz sonusu rapora bugün yapılan açıklamayla tepki gösterdi. Raporun esefle karşılandığı belirtilirken, "Türkiye, taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır.

Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermektedir. "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan, insan ticareti ile etkili mücadeleyi de hedef alan “İnsan Hakları Eylem Planı”, kararlılığımızın açık bir göstergesidir.

Öte yandan, çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz. Türkiye, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup, bu konudaki sicili tertemizdir.

Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD'nin, Türkiye'ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir.

Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri”nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediği, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla da sabittir. Buna rağmen, raporda bu örgüte atıf yapılmaması da ayrı bir garabettir.

ABD'nin Suriye'de ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, sadece Suriye'de değil, Irak'ın Mahmur ve Sincar gibi bölgeleri dahil bir çok yerinde çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden gelirken bir çok bölgesel konuda yakın eşgüdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye'ye böylesine temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez.

Türkiye, taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."
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