Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa uyarısı geldi

Dışişleri Bakanlığı Fransa’ya yönelik seyahat uyarısı yaptı.





Açıklamada ülkedeki AA muhabirinin gözünden yaralandığı hatırlatılırken “Güvenlik bakımından, grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa’da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır” denildi.





Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Fransa’da 5 Aralık günü meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle, ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç-dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşanmış olup, bu olumsuzlukların grev ve gösterilerin devamıyla birlikte sürmesi söz konusudur” denildi.





Bakanlık, Fransa’daki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yönelik şu tavsiyeleri sıraladı:





- Fransa’ya yapmaları gereken seyahatlerde mevcut olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini buna göre düzenlemeleri,





- Protesto gösterileri sırasında müteyakkız olmaları ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları,





- Muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile basın-yayın kuruluşlarından düzenli şekilde takip etmeleri,





- Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa’daki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye olunmaktadır.





- Fransa’da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür.