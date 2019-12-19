Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması /19 Aralık 2019 20:31

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İngilizce olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, İsrail’e yönelik saldırılar planlayan üst düzey Hamas militanlarına yer verdiği” iddialarını reddetti.

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Dün Daily Telegraph gazetesi manşetten verdiği özel haberinde, Türkiye’nin, İsrail’e yönelik saldırılar planlayan üst düzey Hamas militanlarının topraklarında üslenmesine izin verdiğini iddia etmişti.
 
Haberde geçen hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hamas lideri İsmail Haniye’yi misafir ettiği ve Türk istihbarat görevlilerinin İstanbul’daki Hamas militanlarıyla yakın temasta oldukları ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı ise İngilizce attığı tweetlerinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin Hamas’ı terörist bir organizasyon olarak tanımlamadığı, Türkiye’nin de diğer çok sayıda ülke gibi Hamas ile belirli bir oranda iletişiminin olduğu belirtildi.

Ancak gazetenin iddialarına karşı çıkılarak, “Türkiye topraklarının İsrail ya da başka bir ülke aleyhine kullanıldığı iddialarını sert bir şekilde reddediyoruz” ifadesi kullanıldı.
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