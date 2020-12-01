Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan Maradona açıklaması /01 Aralık 2020 00:01

Dışişleri Bakanlığı'ndan Maradona açıklaması

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan taziye defteri için Arjantin'in Ankara Büyükelçiliğine başsağlığı mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın imzasıyla Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'ne gönderilen taziye mesajında "Olağanüstü becerilere sahip bir sporcu olarak, insan başarısının sınırlarını yeni zirvelere taşıdı ve dünyanın her yerinden milyonlarca futbol taraftarına unutulmaz sevinç anları yaşattı. Her zaman hatırlanacak. Ruhu şad olsun, huzur içinde yatsın" denildi.

Maradona'nın ailesine, Arjantin halkına ve hükümetine taziye sunulan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Futbola birçok yönden benzersiz katkılarda bulundu. Kendinize inandığınızda ve ideallerinizin gerçekleşmesi için bedeninizi, kalbinizi ve zihninizi adadığınızda her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Olağanüstü becerilere sahip bir sporcu olarak, insan başarısının sınırlarını yeni zirvelere taşıdı ve dünyanın her yerinden milyonlarca futbol taraftarına unutulmaz sevinç anları yaşattı. Her zaman hatırlanacak ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek efsaneler arasında hak ettiği yeri alacağına şüphe yok. Ruhu şad olsun, huzur içinde yatsın."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dışişleri Bakanlığı'ndan Maradona açıklaması Sonraki Haber >>

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:21:30