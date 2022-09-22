Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni 'Rusya' açıklaması /22 Eylül 2022 00:29

Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni 'Rusya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya yönetiminin Ukrayna'nın bazı bölgelerinde referandum yapacağı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin, Ukrayna'da işgal altında tuttuğu bazı bölgelerde 'Rusya'ya katılım referandumu' düzeleyeceği yönündeki iddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden de paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.

Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin hareketlendirilmesi çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.
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