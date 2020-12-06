Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni Yunanistan açıklaması /06 Aralık 2020 20:09

Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlarla ilgili bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir" dedi.

Sözcü Aksoy,  Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberlere ilişkin yöneltilen soruya cevap verdi.

Bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı '11 NAVTEX' ve '12 NOTAM' ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır. Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir."
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