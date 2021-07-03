Dışişleri 'Brezilya hapishanesi görmesin' diye seferber oldu

Avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” dedikten sonra 77 bini aşkın kişiyi milyonlarca lira dolandırıp yurt dışına kaçan kamuoyunda ‘Tosuncuk’ lakabıyla anılan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, 2 Temmuz’da teslim oldu.







Üç yıldır yurt dışında yaşayan Aydın’ın Brezilya’dan Türkiye’ye iade süreci henüz başlamadığı ifade edildi.





Konsolosluğa teslim olan Mehmet Aydın’ın prosedüre göre Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyor. Polise teslim edildikten sonra ise iade sürecini tutuklu olarak bekliyor.





‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nde bu süre 40 gün olarak belirlenmiş. Bu süreçte iadesi talep edilen kişi mahkemeye çıkarılıyor ve mahkeme iade kararı verdikten sonra süreç tamamlanmış oluyor.





Türkiye’nin teklifi





Mehmet Aydın ise iade sürecini tutuklu olarak beklemek istemiyor. O yüzden ‘Beni doğrudan Türkiye’ye gönderin’ diyor. Türkiye tarafı ise Brezilya’ya kendi tekliflerini sundu.





Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, ilk talep Mehmet Aydın’ın tutuklanmaması yönünde. Ancak ilgili mevzuat gereği bu talebin kabulü çok zor görünüyor. İkinci teklif ise ‘Tutuklasanız bile hızlı iade sürecini başlatın’ şeklinde. Türk tarafı diğer bir teklif olarak ‘Sınır dışı edin’ diyor. Böyle olunca Mehmet Aydın 40 gün boyunca cezaevinde kalmaktan kurtulmuş olacak. Türkiye’ye getirilip yargılanması da hızlanacak.





Brezilya tahkikatı





Brezilya tarafı ise öncelikli olarak Mehmet Aydın’ın kendi ülkelerinde bir suç işleyip işlemediğini araştırıyor. Tahkikat neticesinde eğer Aydın’ın orada bir suç işlediği tespit edilirse iade süreci zora girmiş olacak. Aydın oradaki suçundan dolayı yargılandıktan sonra iade edilebilecek.





Türkiye ve Brezilya resmi makamlarının iade sürecine dair müzakereleri devam ediyor. Süreç henüz berrak değil. Öte yandan İstanbul’da yargılandığı mahkemeye ve soruşturmasının yürütüldüğü savcılığa Aydın’ın durumuna dair resmi bir bildirim de henüz ulaşmadı.





Edinilen bilgiye göre Mehmet Aydın geceyi konsoloslukta geçirdi. Konsolosluk imkânlarıyla kendisine yemek verildi ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Mehmet Aydın’ın Brezilya’da herhangi bir avukatı şimdilik yok. Tek başına gelerek teslim olan Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın ise nerede olduğu şimdilik bilinmiyor.