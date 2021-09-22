Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri, geçen yıl ‘Filistin davasına ihanet’ dediği bildiriyi imzaladı /22 Eylül 2021 14:34

Dışişleri, geçen yıl ‘Filistin davasına ihanet’ dediği bildiriyi imzaladı

İsrail ile BAE, geçen yıl İbrahim/Abraham anlaşmasını imzaladığında Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Filistin davasına ihanet" demişti. Yayınlanan bildiri ile geçen yıl tepki gösterilen anlaşmaya açık destek verildi.

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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen yıl imzalanan Abraham Anlaşması’na Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermiş, yayınlanan açıklama ile “Filistin davasına ihanet” yorumu yapılmıştı. Ancak önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni çıkan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı için konferans düzenleyen ‘Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ ile ‘Ortadoks Yahudi Ticaret Odası’ arasında yayınlanan deklarasyon geçen karşı çıkılan anlaşmaya tam destek verdi.


‘FİLİSTİN DAVASI SİZLERE ÖMÜR’ 

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, Twitter hesabından, “Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi” “Ortadoks Yahudi Ticaret Odası” ile ortak yayınlanan deklarasyonu paylaştı. Gürcan söz konusu paylaşımında, “Bugün imzalandı. ‘Filistin davası’ sizlere ömür! Hele Dışişleri Bakan Yardımcısının şu gururla tuttuğu belgenin 4. veya 5. maddesini ben veya Sn. Ünal Çeviköz televizyonlarda konuşsak sanırım bizi ‘yandaş medya’ çarmıha gererdi” ifadelerini kullandı.


4 VE 5. MADDELER TARTIŞMA KONUSU OLDU

Türk – Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Ortodoks Yahudi Ticaret Odası’nın açıklaması şu şekilde: “19 Eylül 2021 tarihinde, New York’ta düzenlenen Türkiye ve Amerikan Başkanlığı etkinliğinde Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Ortodoks Yahudi Ticaret Odası (OJC), ortak değerlere ve dayanışmaya dayalı bir ittifak oluşturma ve ortak çeşitlilikte işbirliği ve Türk Amerikalıların ve Yahudi Amerikalıların iyiliğine ve anavatanımızı ve Amerika Birleşik Devletleri’ni ve anavatanımız İsrail’i ve Türkiye’yi desteklemek için bir anlaşmaya varmıştır.

• 1- Kültürel, dini, eğitimsel ve sosyal alışverişi geliştirmek için tasarlanmış programlarla ilgili miras topluluklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek.
• 2- Ön yargı ve nefretin her türlüsüne, antisemitizme, islamofobia ve Türk düşmanlığına karşıdır. Hoşgörünün ötesinde karşılıklı takdir ve saygıya dayalı insandan insana ilişkiler kurun.
• 3- ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki ticareti ve iş ilişkilerini teşvik etmek gerekir.
• 4- İsrail ve Türkiye’yi hedef alan çeşitli yaptırımlara karşı çıkın, çünkü BDS* aşırılığı cesaretlendiriyor ve BDS* temsil ettiğini iddia ettiği insanlara zarar veriyor.
• 5- Amerika’yı, İsrail’i ve Türkiye’yi hedef alan her türlü radikalizm, şiddet içeren aşırıcılık ve terörizmin her türlüsüne karşı çıkın.”
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