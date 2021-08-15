Dışişleri’nden Afganistan’daki yurttaşlara acil çağrı

Taliban'ın Afganistan'da tüm büyük kentleri ele geçirerek başkent Kabil'in kapısına dayanmasının ardından, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türkiye vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı'ndan bir çağrı geldi.







Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan çağrıda, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların 'ivedilikle' Büyükelçiliğe bilgi vermesi istendi.





ABD'Lİ PERSONEL HELİKOPTER İLE KABİL HAVALİMANI'NA TAŞINDI





20 yıllık işgaline apar topar son vererek Taliban'ın ilerleyişinin önünü açan ABD, Afganistan'daki personelinin tahliyesine bu sabah başladığını açıklamıştı. Amerikan basınına konuşan kaynaklar, ülkedeki personelin Kabil Havalimanı'na taşındığını, 'çekirdek' bir grubun buradan çalıştığını söyledi.





ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise elçilik yerleşkesinin Kabil Havalimanı'na taşınmakta olduğunu açıkladı. Perdonelin güvenli ortamda kalmasına çalıştıklarını söyleyen Blinken, Taliban'ın bu kişilere müdahale etmesi halinde hızlı ve kararlı bir yanıt vereceklerini belirtti. Blinken, yaşananların temelinde de 'Afgan güçlerinin ülkeyi savunamamasının yattığı' görüşünü paylaştı.





NYT: ABD TALİBAN'DAN, TAHLİYE BİTENE DEK KABİL'E GİRMEMESİNİ İSTEDİ





New York Times gazetesine göreyse, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Taliban militanlarından, Amerikan vatandaşlarının ve Afgan elçilik görevlilerinin tahliyesi bitene dek Kabil’e girmemelerini istediğini yazdı.





ALMANYA KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI





20 yıllık Afganistan işgaline ABD'den sonra en çok askeri gönderen Almanya ise Kabil'deki büyükelçiliğini kapattığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Güvenlik durumu ciddi biçimde kötüleşti. Kabil'deki Alman Büyükelçiliği 15 Ağustos itibarıyla kapatılmıştır" denildi. Almanya, vatandaşlarını Afganistan'ı terk etmeye çağırdı.





ALMANYA TAHLİYE İÇİN A400M UÇAKLARI GÖNDERİYOR





Bild am Sonntag gazetesi ise Almanya ordusunun, büyükelçilik çalışanları ile Afgan elçilik görevlilerinin tahliyesi için A400M tipi uçaklar gönderme kararı aldığını yazdı. Haberde, gönderilecek her bir uçakta acil durumlar için 30'ar paraşütçü askerin bulunacağı belirtildi. Uçakların tahliye edilen personeli muhtemelen Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e taşıyacağı, buradan charter uçuşlar yapılacağı aktarılıyor.





İSVEÇ TAHLİYEYİ YARIN TAMAMLAYACAK





İsveç Dışişleri Bakanlığı da, tüm elçilik personelini bugün tahliye etme kararı aldığını duyurdu. Tahliyenin en geç yarın tamamlanacağı açıklandı.





NATO KABİL HAVALİMANI'NDAKİ OPERASYONLARA YARDIM EDİYOR





Reuters ajansına konuşan bir NATO yetkilisi ise ittifakın Kabil'deki diplomatik varlığını koruduğunu, Kabil Havalimanı'nın çalışır halde kalmasına yardımcı olduklarını söyledi. Yetkili, "NATO Afganistan'daki gelişmeleri sürekli olarak takip ediyor. Personelimiz güvenliği çok önemli ve gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Afganların ihtilafa siyasi bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz ki bu her zamankinden daha acil" dedi.





RUSYA: TAHLİYEYE GEREK GÖRMÜYORUZ





Rusya'nın Kabil Elçiliği ise şu an için tahliyeye gerek görmediklerini açıkladı. Elçilikten TASS ajansına yapılan açıklamada, "Kabil'deki durum biraz gergin ama kentte savaş yok" denilerek şu an için bir tehdit ve tahliye ihtiyacı görülmediği belirtildi.





TASS'a konuşan bir Taliban yetkilisi ise "Rusya ile iyi ilişkilerimiz var ve genel olarak politikamız, Rusya ile diğer elçiliklerin faaliyetlerini güvenli koşullarda sürdürmesi yönünde" dedi.





KABİL-DUBAİ UÇUŞLARI ASKIYA ALINIYOR





Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu firması flydubai, Kabil'den uçuşların yarından itibaren askıya alınacağını açıkladı. Buna göre, bugün son bir uçağın Kabil-Dubai seferini yapmasının ardından uçuşlar bilinmeyen bir süreye dek durdurulacak.





İNGİLTERE, İRAN VE HİNDİSTAN DA TAHLİYE HAZIRLIĞINDA





İngiliz basını İngiltere Büyükelçisinin ülkeyi bu akşam (pazar) terk edeceğini yazarken, İranlı bir yetkili de Kabil elçiliklerinin pazartesi tahliye edileceğini söyledi. Hindistan Dışişleri'nden bir yetkili de elçiliklerinin şu an için açık olduğunu ama yetkililerin bir tahliye planı üzerinde çalıştığını belirtti.