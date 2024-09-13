Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri pes dedirtti: 6 lüks aracın lastiğine 4 milyon lira ödedi /13 Eylül 2024 09:35

Dışişleri pes dedirtti: 6 lüks aracın lastiğine 4 milyon lira ödedi

Dışişleri Bakanlığı’nın lüks araçlarına 33 lastik satın aldığı ve bu lastiklere 4 milyon 95 bin lira ödediği ortaya çıktı.

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Kamuda Tasarruf genelgesinin ardından birçok kurumdaki araç sayılarında kısıtlamaya gidildi. Dışişleri Bakanlığı’nın envanterindeki lüks araçlar ise 4 milyon liralık lastik alımı ile açığa çıktı.

Bakanlık, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 6 araç için 33 adet lastik satın aldı.

Cadillac Escalade, Mercedes S680 Guard 4 Matic ve BMW 7.60i Protection xDrive Limousine (G73) gibi lüks araçlar için alınan lastiklere, 4 milyon 95 bin lira ödendi. Lastikler 2 ay içinde Dışişleri Bakanlığı’na teslim edilecek. 6 araç için 30 jantsız kışlık, 3 jantlı yazlık lastik alındı. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda şu bilgiler paylaşıldı: n 3 adet 2023 model Cadillac Escalade otomobile 15 adet jantsız kışlık lastik. n 1 adet 2024 model Mercedes S680 Guard 4 Matic otomobile 5 adet jantsız kışlık, 1 adet yazlık jantlı lastik. n 1 adet 2023 model Mercedes S680 Guard 4 Matic otomobile 5 adet jantsız kışlık, 1 adet jantlı yazlık lastik. n 1 adet 2024 model BMW 7.60i Protection xDrive Limousine (G73) otomobile 5 adet jantsız kışlık, 1 adet jantlı yazlık lastik. 
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