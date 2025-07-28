Dışişleri Skandalı: “Sözde gazi” elçilik çalışanı, kadın ve çocukları gizlice videoya çekerken yakalandı

İsrail polisi tarafından tutuklanan Köse’nin telefonunda müstehcen görüntüler bulundu. Diplomatik koruma talebi reddedildi.Türk Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli personeli Ömer Sefa Köse, Frishman Plajı’nda 13 yaşındaki bir kız çocuğu da dahil olmak üzere birçok kadını gizlice görüntülemeye çalışırken yakalandı. İsrail sahil devriyesi ve polis ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalanan zanlının telefonunda birçok müstehcen görüntüye rastlandı.Büyükelçilik, zanlının elçilik binasında ev hapsine alınmasını talep etti. Ancak İsrail makamları, diplomatik statüsüne rağmen bu talebi geri çevirdi. Soruşturma halen sürerken, zanlının diplomatik dokunulmazlığının nasıl değerlendirileceği belirsizliğini koruyor.Köse’nin sosyal medya hesaplarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili içeriklerin yoğunluğu dikkat çekti. Ayrıca milliyetçi ve “vatansever” temalı birçok paylaşımda bulunduğu görüldü.15 Temmuz gecesi Beştepe’de yaralandığını iddia ederek sözde “gazi” unvanı alan Köse’nin, daha önce Kahramankazan Belediyesi tarafından da ağırlandığı tespit edildi. Sosyal medyada Köse’nin Dışişleri kadrosuna hangi torpille girdiği sorgulanırken, “Gazi maaşı ayağına hariciyeye sapık yerleştirilmiş” tepkileri öne çıktı.