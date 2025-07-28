Samanyolu Haber /Politika / Dışişleri Skandalı: “Sözde gazi” elçilik çalışanı, kadın ve çocukları gizlice videoya çekerken yakalandı /28 Temmuz 2025 14:57

Dışişleri Skandalı: “Sözde gazi” elçilik çalışanı, kadın ve çocukları gizlice videoya çekerken yakalandı

15 Temmuz’da gazi olduğunu iddia eden ve Dışişleri Bakanlığı kadrosuna alınan Ömer Sefa Köse, Tel Aviv’de kadınlara ve çocuklara ait soyunma kabinlerinde gizli çekim yaparken suçüstü yakalandı.

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İsrail polisi tarafından tutuklanan Köse’nin telefonunda müstehcen görüntüler bulundu. Diplomatik koruma talebi reddedildi.


Soyunma Kabinlerine Gizli Kamera: Suçüstü Yakalandı

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli personeli Ömer Sefa Köse, Frishman Plajı’nda 13 yaşındaki bir kız çocuğu da dahil olmak üzere birçok kadını gizlice görüntülemeye çalışırken yakalandı. İsrail sahil devriyesi ve polis ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalanan zanlının telefonunda birçok müstehcen görüntüye rastlandı.

Dışişleri Talep Etti, İsrail Reddetti

Büyükelçilik, zanlının elçilik binasında ev hapsine alınmasını talep etti. Ancak İsrail makamları, diplomatik statüsüne rağmen bu talebi geri çevirdi. Soruşturma halen sürerken, zanlının diplomatik dokunulmazlığının nasıl değerlendirileceği belirsizliğini koruyor.


Sosyal Medyada Milliyetçilik Paylaşımları, Hakan Fidan’a Yakınlık

Köse’nin sosyal medya hesaplarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili içeriklerin yoğunluğu dikkat çekti. Ayrıca milliyetçi ve “vatansever” temalı birçok paylaşımda bulunduğu görüldü.


Gazi Unvanı ve Torpil İddiaları

15 Temmuz gecesi Beştepe’de yaralandığını iddia ederek sözde “gazi” unvanı alan Köse’nin, daha önce Kahramankazan Belediyesi tarafından da ağırlandığı tespit edildi. Sosyal medyada Köse’nin Dışişleri kadrosuna hangi torpille girdiği sorgulanırken, “Gazi maaşı ayağına hariciyeye sapık yerleştirilmiş” tepkileri öne çıktı.
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