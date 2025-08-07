Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri ülkeyi böyle mi temsil ediyor? 'Türk diplomat alkollüyken kaza yaptı, taksiciye saldırdı' /07 Ağustos 2025 18:18

Dışişleri ülkeyi böyle mi temsil ediyor? 'Türk diplomat alkollüyken kaza yaptı, taksiciye saldırdı'

Güney Kore’de Kanal A’da yayınlanan görüntülerde Türkiyeli diplomat Sezai Tolga Şimşir’in alkollüyken düz giden taksiye çarparak trafik kazasına neden olduğu, dakikalarca kaçtıktan sonra kendisini takip eden taksi sürücüsüne saldırdığı, cep telefonunu çalmaya çalıştığı belirtildi. Polise dokunulmazlığı olduğunu söyleyip sorguyu reddeden Şimşir’in iki kadeh şarap ve yarım kadeh viski içtiğini itiraf ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Güney Kore, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nde Birinci Müsteşar Sezai Tolga Şimşir’i konuşuyor. Kanal A’da yayınlanan haberde alkollü şekilde araç kullanırken sağ sinyali açık olmasına rağmen solundan düz gitmekte olan taksiye çarptığı görülen Şimşir’in daha sonra olay yerinden kaçtığı için kendisini yaklaşık 20 dakika takip etmek zorunda kalan taksiciye saldırdığı açıklandı.

Taksi şoförünün telefonunu çalmaya çalıştığı da iddia edilen Şimşir’in taksicinin durumu polise bildirmesinin ardından, polise kimlik kartını göstererek dokunulmazlık iddiasında bulunduğu belirtildi. Türkiye Büyükelçiliğine bağlı bir diplomat olan Şimşir, ayrıca iki alkolmetre testini de reddetti. Sorguya girmeyi reddeden Türkiyeli diplomatın yetkililere iki kadeh şarap ve yarım kadeh viski içtiğini itiraf ettiği belirtildi.

Türkiye’nin Güney Kore elçiliği, Kanal A’nın sorularını yanıtsız bırakırken Dışişleri bakanlığı Türkiye’den soruşturma için iş birliği yapmasını isteyeceğini duyurdu. Seul’deki polis karakolu ise Şimşir’in elçilikten teslim edilmesini istemeyi planlıyor.
