Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nde üst düzey atama, 6 ülkeye yeni büyükelçi /11 Ocak 2025 01:51

Dışişleri'nde üst düzey atama, 6 ülkeye yeni büyükelçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı. Öte yandan 6 ülkenin büyükelçiliğine atamalar yapıldı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı. Yerine Mustafa Yerlikaya atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığına Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı.

Ayrıca bakanlıkta; İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü'ne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Refik Ali Onaner ve Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'na Kenan Yılmaz, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Kenan Yılmaz, Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise Aylin Sekizkök atandı.

6 YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

    Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün,
    Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan,
    Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,
    Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan,
    Küba Büyükelçiliği'ne Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz,
    Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı.

Ayrıca karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı. Yerine ise Mustafa Yerlikaya atandı.
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