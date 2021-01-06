Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden ABD'deki olaylarla ilgili açıklama /06 Ocak 2021 23:34

Dışişleri'nden ABD'deki olaylarla ilgili açıklama

ABD'de Trump yanlılarının kongre binasını basması sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldığı ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin kongre binasını basmasına ve protestolarına ilişkin "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."
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