Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden ABD'ye sert Kavala cevabı /11 Şubat 2021 12:28

Dışişleri'nden ABD'ye sert Kavala cevabı

Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan Washington'a yanıt verdi ve açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır. AİHM’in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır. Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan F... elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." denildi. 

ABD'DEN KAVALA ÇAĞRISI GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'yla ilgili dün akşam açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Türkiye'ye Osman Kavala'yı derhal serbest bırakma ve davasının hızlı ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması çağrısı yapıyoruz" denilmişti.
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