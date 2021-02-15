Samanyolu Haber /Dünya / Dışişleri'nden ABD'ye tepki /15 Şubat 2021 19:07

Dışişleri'nden ABD'ye tepki

Uzun süredir PKK'nin elinde tutulan 13 Türk vatandaşının Irak'ın Kuzeyi'nde Gara'da şehit edilmesiyle ile ilgili ABD tarafından yayınlanan mesaj için Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükeliçisi Satterfield'i bugün bakanlığa çağırdı. Dışişleri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde PKK’ya düzenlediği sınır ötesi Pençe Kartal-2 harekatında aralarında 2015 ve 2016 yılında kaçırılan polis ve askerlerin de bulunduğu 13 Türk vatandaşının naaşına ulaşıldı.

“ABD Irak’ın Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının öldürülmesini esefle karşılamaktadır” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, PKK’nın infazdan sorumlu olduğunun teyit edilmesi halinde, “Bunu en kuvvetli şekilde kınamaktayız” şeklinde bir ifade kullanmıştı.

ERDOĞAN, ‘EVLERE ŞENLİK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Rize il kongresinde yaptığı konuşmada, “Amerika’nın yaptığı açıklama evlere şenlik” dedi ve sözlerini, “Hani siz teröristlerin, PKK’nın, YPG’nin yanında değildiniz; bal gibi de yanında ve arkasındasınız” diye konuştu. ABD’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Artık yağma yok, biz sizinle NATO’da berabersek, NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız” dedi.

Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “ABD Büyükeliçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir” denildi.
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